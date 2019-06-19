Министр обороны РК принёс извинения в связи с инцидентом с северокорейской лодкой

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Министр обороны РК Чон Гён Ду принёс извинения в связи со скандалом вокруг беспрепятственного проникновения вглубь морской территории страны северокорейской рыболовной лодки. Он также заявил о готовности провести тщательное расследование в случае выявления ложных сообщений или сокрытия каких-либо данных по этому вопросу. Такую позицию министр выразил 20 июня в здании минобороны. Чон Гён Ду рассказал о планах по строгому наказанию лиц, заслуживающих порицания, а также по проведению проверки готовности армии по защите безопасности границ. По его словам, во избежание повторения данного инцидента будут приняты меры по укреплению дисциплины в войсках. Ранее премьер-министр Ли Нак Ён также принёс извинения гражданам, признав, что данное происшествие - это большое упущение военнослужащих страны. Вышеуказанная северокорейская рыболовная шхуна была задержана южнокорейской стороной 15 июня в Восточном море. Она беспрепятственно проплыла 130-километровый участок вглубь территории страны, достигнув порта Самчхок провинции Канвондо.