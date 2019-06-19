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20 июня официально началась внеочередная сессия Национального собрания РК. До этого главный законодательный орган страны не работал в течение 76 дней в связи с разногласиями правящих и оппозиционных сил. Однако главная оппозиционная партия страны Свободная Корея всё ещё отказывается от начала работы в парламенте. Поэтому детальная программа сессии, в том числе пленарного заседания, не определена. 20 июня лидер фракции партии Свободная Корея На Гён Вон в очередной раз озвучила условия нормализации работы парламента. Это извинения правящей Демократической партии Тобуро за включение спорных законопроектов в категорию ускоренного рассмотрения, рассмотрение данных законопроектов с учётом мнения оппозиции, а также проведение встречи по вопросу оценки состояния экономики. Правящие силы и три оппозитные партии, между тем, потребовали от партии Свободная Корея вернуться к работе Национального собрания без каких-либо условий, учитывая накопившийся объём актуальных проблем страны.