Сезон дождей в РК начнётся позже, чем обычно

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В последние годы в РК сезон дождей Чанма стал гораздо менее явным, чем прежде. Между тем, в этом году метеорологи делают соответствующие прогнозы, что фронт сезонных дождей, находящийся в районе Окинавы, к 26 июня дойдёт до южного моря РК у острова Чечжудо. Это на неделю позже, чем в прежние годы. После этого фронт уйдёт южнее. Дожди в южных и центральных районах страны ожидаются в начале июля. Метеорологи отмечают, что холодный и сухой воздух в верхних слоях атмосферы на Корейском полуострове не дают дождевому фронту подняться в северном направлении, что и является причиной более позднего начала дождей. Обычно данный сезон длится до середины июля. В этот период количество осадков в среднем достигает 350-400 мм.