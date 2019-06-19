В апреле экспорт СК в Китай значительно вырос

В апреле этого года северокорейский экспорт в Китай вырос в два раза в годовом исчислении, составив 22 млн 265 тыс. долларов. Это максимальная отметка с февраля 2018 года, когда были активизированы действия санкций против СК в рамках резолюции СБ ООН под номером 2397. Эти данные были представлены Международным центром внешней торговли (ITC). В феврале прошлого года показатель достиг минимальной отметки в 9,4 млн долларов, далее держался на уровне в 10 млн долларов. С августа прошлого года показатель снова начал расти. Сумма импорта товаров из Китая также выросла более чем на 40 млн долларов, составив 218,7 млн долларов.