В мае цены производителей в РК остались на прежнем уровне

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В мае цены южнокорейских производителей, которые являются барометром будущей инфляции, сохранились на прежнем уровне. По данным Банка Кореи, их рост составил 0% по сравнению с апрелем. За точку отсчёта берётся показатель 2010 года. На фоне увеличения стоимости нефти показатель относительно промышленных товаров вырос на 0,2%. Цены на сельскохозяйственную продукцию снизились на 2,3%, что смягчило влияние стоимости нефти. Таким образом, рост цен производителей, фиксировавшийся с февраля, остановился. Стоит отметить, что показатель угля и нефтепродуктов вырос на 1,9%, продолжив рост четвёртый месяц подряд.