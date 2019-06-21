США 17-й год подряд относят КНДР к третьей категории рейтинга торговли людьми

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В ежегодном докладе госдепартамента США о торговле людьми, опубликованном 20 июня, СК в 17-ый раз подряд отнесена к третьей категории. Речь идёт о неблагополучных странах, которые не соответствуют даже минимальным требованиям американского Закона о защите жертв торговли людьми и подпадают под действие санкций США. Особое внимание было уделено принудительному труду и целям, на которые тратятся доходы от этой деятельности. Доклад в этот день опубликовал госсекретарь США Майкл Помпео. Указывается, что принудительный труд в КНДР является частью политического угнетения внутри страны и одной из основ экономической системы. Также в госдепе подчеркнули, что северокорейская политическая власть на государственном уровне осуществляет торговлю людьми, массово привлекая людей к принудительному труду из лагерей для политзаключённых и применяя для заработка за рубежом труд своих граждан. Было отмечено, что в настоящий момент за рубежом работают примерно 90 тыс. северян. Их большая часть находится в Китае и России. Однако факты применения их труда фиксируются также в Европе, Африке, Юго-Восточной Азии. Кроме того, к третьей категории были отнесены Китай и Россия. Совпадение или нет, но доклад на этот раз был опубликован на неделю раньше, чем обычно, что может быть связано с визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Пхеньян.