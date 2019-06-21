США поддерживают оказание Югом гуманитарной помощи Северу

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В госдепартаменте США не планируют оказание гуманитарной помощи КНДР, но поддерживают решение Сеула о предоставлении такой помощи в виде риса. Об этом 21 июня сообщила радиостанция Свободная Азия. Указывается, что 7 мая в ходе телефонного разговора с президентом Мун Чжэ Ином глава Белого дома Дональд Трамп положительно оценил предоставление Югом продовольственной помощи Северу, назвав её очень своевременной. В госдепе, между тем, ещё раз подчеркнули, что США и РК продолжают тесный контакт в целях выработки единой позиции по проблеме КНДР. Также было указано на важность передачи продовольственной помощи северянам, которые действительно нуждаются в ней.