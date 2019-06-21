В РК рекордное количество заявок на статус беженцев

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В прошлом году в РК количество обращений на статус беженцев достигло рекордной отметки. По данным министерства юстиции, представленным 20 июня, такие заявки подали 16.173 иностранцев. Это максимальная отметка с 1994 года, когда министерство начало приём таких обращений. В этом году отметка уже на 62,7% выше, чем в прошлом году. Обращения с просьбой предоставить данный статус поступили от граждан 93 стран. Среди них больше всего представителей Казахстана – 2.496 человек. Далее следуют Россия, Малайзия, Китай. В прошлом году, между тем, рассмотрение заявок было завершено относительно 3.879 человек. Статус беженцев получили только 144 человека. 514 иностранцев получили разрешение на проживание в РК из гуманитарных соображений.