Мун Чжэ Ин дал указание разобраться в ситуации по инциденту вокруг северокорейской рыболовной лодки

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20 июня представитель администрации президента РК озвучил позицию относительно подозрений о том, что военные пытаются скрыть подробности недавнего инцидента с беспрепятственным проникновением вглубь морской территории страны северокорейской рыболовной лодки. Сообщается, что 15 июня, в соответствии со штатной процедурой, от морской полиции был получен первый доклад по происшествию. В случае, если вопрос касается пересечения границы частными лицами или судами из КНДР, в целях безопасности соблюдаются правила секретности. Поэтому доклад, по возможности, составляется в сокращённом варианте. Однако 17 июня в министерстве обороны сообщили, что не знали о докладе со стороны морской полиции. Проблема в том, что если морская полиция указывала, что северокорейская лодка доплыла до порта Самчхок, то по представленным военными данным, она достигла «района порта». В этой связи стали звучать подозрения о том, что военные пытались скрыть подробности. Но администрации отвергли данные обвинения. Однако, стоит отметить, что если в начале военные указывали на отсутствие проблем в вопросе поддержания безопасности границ на море и на побережье, то позже министр обороны Чон Гён Ду признал, что инцидент с северокорейской лодкой это упущение военных. В администрации президента заявили, что инцидент стал результатом недостаточно эффективной работы военных. Глава РК Мун Чжэ Ин дал указание тщательно разобраться в ситуации.