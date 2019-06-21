Министр спорта КНДР примет участие в заседании МОК в Швейцарии

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Министр спорта КНДР Ким Иль Гук примет участие в 134-м заседании Международного Олимпийского комитета, которое пройдёт с 24 по 26 июня в Лозанне. Северокорейский чиновник уже вылетел в Швейцарию в минувший четверг, сообщают центральные северокорейские СМИ. На предстоящем заседании будет рассмотрен вопрос о выдвижении главы Национального Олимпийского комитета РК Ли Ги Хына в качестве члена МОК. В настоящий момент РК в организации представляет только один человек - спортсмен Ю Сын Мин. Пхеньян пока не выдвинул новую кандидатуру после ухода в отставку бывшего представителя в МОК - Чан Уна. Ожидается, что делегации Юга и Севера могут провести переговоры по вопросам совместного участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. В конце прошлого года стороны провели переговоры о совместном выходе на церемонии открытия предстоящей Олимпиады и о создании объединённой команды спортсменов.