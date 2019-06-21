Профицит платёжного баланса РК в торговле Вьетнамом вырос

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В прошлом году профицит платёжного баланса относительно стран Юго-Восточной Азии составил 93,5 млрд долларов, что на 17,4 млрд долларов больше, чем в предыдущем году. Об этом 21 июня сообщили в Банке Кореи. В докладе указывается на рост экспорта полупроводников в Гонконг и Сингапур, а также нефтепродуктов и полупроводников во Вьетнам, где располагаются основные производственные мощности крупных корейских компаний. Рост профицита платёжного баланса впервые за пять лет отмечен в торговле с Китаем. Показатель составил 49,1 млрд долларов. Однако относительно стран Ближнего Востока отмечен рост дефицита платёжного баланса, который составил 62 млрд долларов. Причина заключается в увеличении объёма импорта нефти, который достиг максимального с 2014 года показателя в 84,5 млрд долларов. Торговый баланс относительно Японии пока ещё сохраняет дефицит.