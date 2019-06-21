РК и Россия объявили о начале переговоров по торговому соглашению

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20 июня в Москве директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи и министр экономического развития России Максим Орешкин подписали заявление о начале переговоров по соглашению об инвестициях и свободной торговле услугами. В ходе двустороннего саммита в июне прошлого года была достигнута договорённость о начале обсуждения этого вопроса. В конце мая была завершена процедура подготовки к этому процессу в обеих странах. В июне правительство РК приступило к обсуждению либерализации торговли с Филиппинами, пришло к принципиальной договорённости по соглашению о свободной торговле с Великобританией и вот теперь приступило к обсуждению торгового соглашения с Россией. Как отмечается в министерстве промышленности, торговли и энергетики, эти события внесут вклад в реализацию политики расширения географии активности южнокорейской экспортной отрасли и снижение её зависимости от рынков США и Китая. Через соглашение с Россией, как ожидается, удастся расширить позиции южнокорейских компаний на местном рынке услуг. Это также повысит прозрачность и прогнозируемость российского рынка.