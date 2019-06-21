В мае экспорт РК в сфере ИКТ продолжил спад

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В мае этого года южнокорейский экспорт в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) продолжил спад. Показатель сократился на 22,6% в годовом исчислении, составив 14 млрд 310 млн долларов. Таким образом, спад фиксируется семь месяцев подряд. Снижение экспорта в мае связано с ухудшением показателей относительно трёх приоритетных наименований экспортных товаров – полупроводников, дисплеев и телефонов. Импорт составил лишь 9,6 млрд долларов. В этой связи профицит торгового баланса в сфере ИКТ составил 4,6 млрд долларов. Среди положительных новостей повышение экспорта полупроводников малых и средних компаний на 28,8% до 300 млн долларов.