Представители РК и США обсудили вопрос торговли с Ираном

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20 июня в Вашингтоне делегация южнокорейского правительства провела с американской стороной переговоры по вопросу торговли с Ираном. Южнокорейская сторона призвала США оказать содействие в устранении возможных трудностей в этом процессе в связи с тем, что 2 мая завершился срок временного исключения РК из-под действия американских санкций, ранее введённых против Ирана. В частности, внимание было уделено решению сложностей в деятельности южнокорейских компаний, работающих с Ираном по гуманитарным направлениям, и использующих при этом счета, предназначенные только для корейской валюты. Такую позицию выразил глава южнокорейской делегации, директор департамента Африки и Ближнего Востока Хон Чжин Ук. В свою очередь, замдиректора Управления по контролю за иностранными активами Брэд Смит пообещал рассмотреть данный вопрос в кратчайшие сроки. В настоящий момент Корея не может импортировать иранскую нефть и проводить платёжные операции с Ираном в корейской валюте. В октябре 2010 года Сеул по договорённости с США ввёл систему оплаты операций с Ираном корейскими вонами. Для этого южнокорейские Woori Bank и Industrial Bank of Korea открыли счета для Центрального Банка Ирана.