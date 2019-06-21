Ли До Хун: июнь-сентябрь - важный период для Корейского полуострова

Photo : YONHAP News

20 июня на встрече с журналистами спецпредставитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун, находящийся с визитом в Вашингтоне, заявил о важности периода с июня по сентябрь в решении ядерной проблемы Корейского полуострова. По его словам, визит председателя КНР Си Цзиньпина в Пхеньян, личное письмо северокорейского лидера Ким Чон Ына американскому президенту Дональду Трампу и соболезнования главы КНДР по поводу кончины бывшей первой леди, вдовы экс-президента РК Ким Дэ Чжуна Ли Хи Хо свидетельствуют о развитии ситуации в лучшую сторону. При этом, он отметил, что пока рано говорить о том будет ли нынешняя тенденция иметь продолжение в виде возобновления рабочих переговоров между Пхеньяном, Сеулом и Вашингтоном. Он также выразил намерение вести активные дипломатические контакты с Китаем и Россией на основе тесного сотрудничества РК и США.