В РК не будут наказывать за аборты на сроке до 12 недель

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Генеральная прокуратура РК в прошлом месяце направила окружным прокуратурам предписание не инициировать судебного преследования в отношении лиц, прервавших беременность на ранней стадии - до 12 недель. Подобное решение было принято в связи с недавним вердиктом Конституционного суда РК о том, что запрет на аборт противоречит основному закону страны. Теперь женщина, совершившая аборт на ранней стадии, может избежать наказания. Для этого срок беременности должен быть меньше 12 недель, также для совершения аборта необходимо наличие чётких социальных или экономических оснований. В Генеральной прокуратуре сообщили о том, что взяли на заметку опыт зарубежных стран, в частности, США и Европы, где аборт на сроке беременности до 12 недель разрешён, и для его проведения не требуются никакие основания.