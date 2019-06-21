Мун Чжэ Ин проведёт переговоры с главами России и КНР

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Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин в ходе саммита "Большой двадцатки" в Осаке проведёт встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, - сообщили 21 июня в пресс-службе администрации президента РК. Также на этот период запланированы переговоры с канадским премьер-министром Джастином Трюдо и президентом Индонезии Джоко Видодо. Визит Мун Чжэ Ина в Японию продлится с 27 по 30 июня. Он планирует сделать акцент на необходимости международного сотрудничества для достижения стабильности глобальной финансовой системы и устранения торговых противоречий. Также президент уделит внимание политике достижения мира на Корейском полуострове и построения страны всеобъемлющего процветания. На вопрос журналистов о возможности проведения саммита РК и Японии в администрации отметили, что Сеул всегда сохраняет готовность к проведению переговоров с японской стороной, в том числе на высшем уровне. Сразу после прибытия в Японию Мун Чжэ Ин примет участие в официальном мероприятии с соотечественниками, проживающими в Японии.