Naver стала лучшей по трём категориям на технической конференции по искусственному интеллекту

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Южнокорейская корпорация Naver, оператор самого популярного в РК одноимённого портала заняла первые места в международной конференции по компьютерному зрению и распознаванию образов CVPR - 2019 по трём номинациям. Это долгосрочная визуальная локализация, обработка видео и синтез голосовой речи. Также сотрудники компании представили содержание четырёх научных работ на тему обработки видео при помощи искусственного интеллекта. Генеральный директор Naver Labs Сок Сан Ок рассказал, что данное мероприятие стало отличной возможностью рассказать о видении и высоком уровне исследовательских разработок компании. Отметим, что Naver третий год подряд является платиновым спонсором данного мероприятия.