Профицит платёжного баланса РК в торговле с США упал до минимальной отметки

В прошлом году профицит платёжного баланса в торговле с США достиг минимальной отметки за последние шесть лет, составив 24,7 млрд долларов. Между тем, увеличилось количество туристов, и наметился профицит в сфере услуг, - говорится в докладе Банка Кореи от 21 июня. В прошлом году был зарегистрирован рекордный рост экспорта полупроводников, который составил 99,2 млрд долларов. Однако показатель импорта нефти и шельфового газа из США оказался более высоким. В прошлом году из США было импортировано товаров на 63,2 млрд долларов. Вместе с этим стоит отметить сокращение дефицита платёжного баланса в сфере услуг и транспортных перевозок.