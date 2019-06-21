В РК положительно оценивают обмен письмами между главами КНДР и США

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В РК положительно оценили обмены письмами глав КНДР и США. Об этом 23 июня сообщил представитель администрации президента, указав, что это положительно отразится на продолжении диалога двух стран. Ранее президент РК Мун Чжэ Ин сообщал, что американская сторона ознакомила его с общим содержанием послания северокорейского лидера Ким Чон Ына президенту США. На этот раз он также был ознакомлен с письмом Трампа Ким Чон Ыну. О содержании обоих писем СМИ ничего не сообщали. Можно лишь предположить, что стороны пытаются сгладить разногласия относительно способа денуклеаризации Корейского полуострова.