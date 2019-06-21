Фильм «Паразиты» посмотрели около 9 млн человек

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Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо, который получил главную награду Каннского кинофестиваля, продолжает бить рекорды по количеству просмотров. 23 июня, на 25-й день с момента премьеры, его посмотрели более 9 млн южнокорейев. Об этом сообщили в Корейском комитете развития кинематографии. Фильм «Паразиты» сразу после премьеры занял первое место по кассовым сборам, на восьмой день после премьеры его посмотрели около 5 млн человек, а на одиннадцатый - 7 млн. человек. Право на показ картины было продано в 202 страны мира, что является рекордный показателем для южнокорейского фильма.