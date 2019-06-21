С января по май южнокорейский экспорт сократился на 7,4%

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В период с января по май этого года общий объём южнокорейского экспорта составил 227 млрд 300 млн долларов, что на 7,4% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщили в понедельник в Корейской ассоциации внешней торговли, спад связан с ухудшением показателя по всем основным сегментам за исключением автомобилей и автозапчастей. Экспорт автомобилей вырос на 6,7% в годовом исчислении, составив 17 млрд 956 млн долларов. В случае продолжения положительной тенденции рост экспорта в данном секторе может достичь рекордной за последние восемь лет отметки. Экспорт автомобильных запчастей сохранился на прежнем уровне - 9 млрд 596 млн долларов. Поставки за рубеж полупроводников сократились на 21,9%, нефтепродуктов - на 5%. Между тем, импорт автомобилей в РК снизился на 16,4%, составив 4 млрд 445 млн долларов.