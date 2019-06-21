Правительство РК может снизить целевой показатель роста экономики на этот год

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Правительство РК может снизить целевой показатель экономического роста на этот год до 2,5%. Об этом сообщил в понедельник представитель правительства, говоря о направлениях экономической политики на второе полугодие, которые, как ожидается, будут объявлены 3 июля. В настоящий момент показатель составляет 2,6-2,7%. Прогноз МВФ, составляющий 2,6%, схож с мнением аналитиков южнокорейского правительства. Однако другие финансовые учреждения настроены менее позитивно. Так, Корейский институт развития (KDI) прогнозирует рост экономики в 2,4%. Выступая 9 июня с речью по случаю двухлетия с начала работы на посту главы государства, президент РК Мун Чжэ Ин указал, что целевой показатель экономического роста должен составлять 2,5-2,6%. Однако после этого предварительный рост за первый квартал снизился на 0,4%, цены на полупроводники не выросли, экспорт продолжает снижаться, а торговый конфликт между США и Китаем нарастает. В этой связи многие эксперты высказывают предположение о том, что правительство вполне может снизить показатель до 2,4 - 2,5%.