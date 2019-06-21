Средний возраст приобретения собственного жилья в РК – 43 года

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Средний возраст, в котором южнокорейцы становятся обладателями собственного дома, составляет 43 года. Об этом говорится в докладе за 2018 год, подготовленном Институтом сухопутных территорий. Нынешний показатель на 0,3 года ниже, чем в 2017 году и на 1,4 выше, чем в 2016 году. Стоит отметить, что у людей с заработком ниже среднего показатель составил 56,7 года. Между тем, в случае приобретения жилья около 40% стоимости недвижимости покрывается за счёт кредитных средств. Столь высокий показатель держится не один год. Естественно, среди молодёжи и новобрачных доля кредитования гораздо выше. Но из-за больших расходов на покрытие процентов многие продолжают снимать жильё в аренду.