Более 90% населения в РК проживает в городах

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92% населения РК проживают на 17% всей площади сухопутных территорий. На это указывают статистические данные за 2018 год, представленные 24 июня Корейской земельной жилищной корпорацией и министерством сухопутных территорий и транспорта. На городские территории приходится 16,7% площади страны, на сельскохозяйственные, лесные угодья - 46,5%, на природоохранные зоны - 11,2%. В городских районах живут 47 млн 596 тыс. человек, что на 53 тыс. больше, чем в 2017 году. Это 91,84% общей численности населения. Доля населения, проживающего в городах, постоянно росла. Если в 1970 году она составляла 50,1%, то в 1990 году - 81,9%, а в 2010 году - 88,3%.