В РК растёт доля домохозяйств, состоящих из одного человека

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В РК насчитывается 5 млн 620 тыс. домохозяйств, состоящих из одного человека. Их доля составила 10,9% общего числа южнокорейских домохозяйств. Об этом 23 июня сообщили в Институте финансового управления. Ранее озвучивался прогноз о том, что в 2028 году начнётся сокращение населения, численность которого достигнет своего предела при нынешних социально-экономических условиях в 51 млн 940 тыс. человек. Также предполагается, что к 2045 году доля таких домохозяйств достигнет 16,3%, что объясняется увеличением числа разводов и сокращением браков. В девяти административных единицах страны, в том числе в Сеуле, показатель уже превысил 30%. При этом 17,7% респондентов заявили, что не хотят заключать брак. Ввиду такой тенденции меняется социальная и экономическая структура южнокорейского общества.