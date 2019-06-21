В РК ужесточается наказание за вождение в нетрезвом виде

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25 июня в РК вступают в силу поправки в законодательство, ужесточающие наказание за вождение в нетрезвом виде. В этой связи допустимую концентрацию алкоголя в крови при вождении автотранспорта снижают с 0,05% до 0,03%. Критерий, допускающий лишение водительских прав, снижен с 0,1% до 0,08%. Максимальное наказание за нарушение этих правил и возможные последствия повышены до пяти лет лишения свободы и штрафа на сумму до 20 тыс. долларов. Полиция намерена с 25 июня в течение двух месяцев осуществлять особый режим контроля за соблюдением новых правил. В случае аварии, к которой привели действия нетрезвого водителя, прокуратура отныне намерена требовать для виновного наказания в виде лишения свободы пожизненно. Ранее, обычно требовался срок заключения в 4-5 лет. Если водитель с концентрацией алкоголя в крови свыше 0,08% спровоцировал аварию с летальным исходом, то он, при наличии возможности, будет лишён свободы на всё время следствия.