Ли Нак Ён: Дополнительный бюджет необходим для защиты безопасности народа страны

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Дополнительный бюджет необходим для защиты безопасности народа страны. Об этом заявил премьер-министр РК Ли Нак Ён, выступая в понедельник в Национальном собрании. Он призвал депутатов как можно скорее утвердить дополнительный бюджет, чтобы иметь возможность приступить к его реализации с июля. Ли Нак Ён сказал, что расширение протекционизма в торговле приводит к усугублению застоя в товарообмене, а выхода из торгового конфликта США и Китая пока не видно. Кроме того, замедление роста мировой экономики – вовсе не временное явление. Однако в этой ситуации РК сохраняла структуру экономики, чрезмерно ориентированную на экспорт, в результате чего она оказалась под значительным влиянием внешних факторов. Именно поэтому был подготовлен дополнительный бюджет, призванный остановить дальнейшее ухудшение экономической ситуации и активизировать экономику, отметил Ли Нак Ён. Он обратил внимание на необходимость принятия превентивных мер по защите граждан от стихийных бедствий и снижению концентрации микропыли. Дополнительный бюджет предусматривает 4,5 трлн вон на помощь в активизации экономики и 2,2 трлн вон на решение проблем микропыли и других стихийных бедствий.