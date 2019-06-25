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Число иностранных туристов, посетивших в мае РК, выросло на 20% в годовом исчислении, составив 1 млн 485 тыс. человек. Об этом сообщили в понедельник в Национальной организации туризма Кореи. Наибольшая доля туристов пришлась на граждан Китая – 500 тыс. человек, что на 35,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Далее следуют японские туристы, рост количества которых составил 26%, туристы с Тайваня, число которых выросло на 15,3%, граждане США - 13,3%. Между тем, в том же месяце за рубежом побывали 2 млн 401 тыс. южнокорейцев, что на 3% больше, чем в том же месяце прошлого года.