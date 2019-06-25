WFP: На гуманитарную помощь КНДР требуется дополнительно 20 млн долларов

На гуманитарную помощь КНДР требуется в этом году ещё 20 млн долларов. Об этом сообщила во вторник Всемирная продовольственная программа ООН. Из 53 млн 700 тыс. долларов, необходимых для предоставления помощи КНДР в этом году, из различных источников поступило 29 млн 800 тыс. долларов. 20 млн долларов нужны для реализации проектов, запланированных на период с июня по ноябрь. Всемирная продовольственная программа сосредоточила свою деятельность на наиболее уязвимых представителях северокорейского общества – детях и роженицах.