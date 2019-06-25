Прогноз роста экономики на этот год от KIET определён на уровне в 2,4%

Photo : YONHAP News

Корейский институт индустриальной экономики и торговли прогнозирует з рост отечественной экономики на этот год на уровне 2,4%, что на 0,3% меньше, чем в прошлом году. Прогноз был озвучен 24 июня. Такое решение объясняется замедлением темпов роста глобальной экономики, спадом экспорта, уменьшением инвестиций, ухудшением спроса. Предыдущий прогноз, представленный в ноябре прошлого года, составлял 2,6%. Эксперты института предположили, что если в первом полугодии рост составит 2%, то во втором 2,7%. Объёмы экспорта и импорта сократятся, а профицит торгового баланса составит 42 млрд долларов - 60% от прошлогоднего показателя.