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Корея: Юг-Север

Южнокорейская неправительственная организация отправила в КНДР агитационные листовки

Write: 2019-06-25 15:27:38Update: 2019-06-25 16:15:01

Южнокорейская неправительственная организация отправила в КНДР агитационные листовки

Photo : YONHAP News

25 июня по случаю 69-ой годовщины начала Корейской войны южнокорейская неправительственная организация «Союз движения за свободную Северную Корею» отправила на территорию КНДР листовки с критикой северокорейской политической власти. Восемь представителей организации отправили на Север 500 тыс. листовок на 20 воздушных шарах. Акция проходила в районе деревни Кёсан-ри уезда Канхва-гун города Инчхона. Помимо листовок, к воздушным шарам были прикреплены 2 тыс. однодолларовых купюр, а также 3 тыс. USB и 500 брошюр с данными об экономическом развитии РК. 
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