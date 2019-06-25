Южнокорейская неправительственная организация отправила в КНДР агитационные листовки

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25 июня по случаю 69-ой годовщины начала Корейской войны южнокорейская неправительственная организация «Союз движения за свободную Северную Корею» отправила на территорию КНДР листовки с критикой северокорейской политической власти. Восемь представителей организации отправили на Север 500 тыс. листовок на 20 воздушных шарах. Акция проходила в районе деревни Кёсан-ри уезда Канхва-гун города Инчхона. Помимо листовок, к воздушным шарам были прикреплены 2 тыс. однодолларовых купюр, а также 3 тыс. USB и 500 брошюр с данными об экономическом развитии РК.