Генпрокурор РК Мун Му Иль извинился за некачественную работу ведомства

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25 июня генеральный прокурор РК Мун Му Иль извинился перед народом за нарушения прав человека и неприемлемый формат расследований со стороны прокуратуры в прошлом. Выступая на пресс-конференции перед зданием Генеральной прокуратуры, Мун Му Иль заявил, что, «склоняя голову», приносит извинения всем пострадавшим от подобных действий прокуратуры, выявленных комиссией министерства юстиции, а также их семьям. Генеральный прокурор заявил, что в прошлом прокуратура не в должной степени выполняла свои обязанности по обеспечению базовых прав граждан, допуская халатное отношение к следственному процессу, получение сфальсифицированных признаний, сокрытие и смягчение фактов нарушений прав человека действовавшей властью. По его словам, он чувствует ответственность за то, что прокуратура не сумела придерживаться нейтралитета в политических делах, допускала неполные расследования в резонансных делах, оставляя открытыми спорные вопросы. Мун Му Иль обещал приложить усилия для улучшения системы и процедур в целях соблюдения политического нейтралитета и проведения справедливого расследования. Комиссия министерства юстиции по вопросам деятельности прокуратуры завершила изучение 17-ти резонансных дел, которое длилось в течение полутора лет, рекомендовав прокуратуре принести извинения и улучшить работу.