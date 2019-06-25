В течение пяти лет в электронной промышленности РК отмечается снижение экспорта и производства

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В течение последних пяти лет южнокорейская электронная промышленность фиксировала сокращение производства и экспорта. Исключением была лишь отрасль полупроводников. Об этом сообщили 25 июня в Корейской ассоциации производителей электроники. Производство шести из восьми важнейших наименований профильной продукции сократилось по сравнению с 2013 годом. За этот период объём производства мобильных телефонов снизился с 37 трлн вон до 19 трлн вон, то есть почти наполовину. Производство компьютеров снизилось на 17%, мониторов на 6,5%, электронных плат на 4,3%. То же самое касается и экспорта. В докладе говорится, что по производству мобильных телефонов и полупроводников РК обошла Японию, в течение пяти лет увеличив разрыв. Но по компьютерам, мониторам и полупроводниковым устройствам Япония всё ещё впереди. На этом фоне отмечается необходимость смягчения чрезмерной зависимости отечественной экономики от полупроводников.