ICG: Открытие индустриального комплекса в Кэсоне выгодно для диалога с КНДР

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Для поддержания диалога КНДР и США нужно возобновить работу Кэсонского индустриального комплекса. Об этом сообщила американская радиостанция Свободная Азия, ссылаясь на данные Международной кризисной группы (ICG) – некоммерческой независимой международной организации, работающей в целях предотвращения и сдерживания конфликтов. Эксперты ICG считают, что в диалоге КНДР и США настало время для небольших сделок, которые легко достижимы, в отличие от крупных сделок, неудачным примером которых стал саммит в Ханое. Указывается, что в ответ на возобновление работы комплекса в Кэсоне Север мог бы предложить меры полного или частичного закрытия ядерного комплекса Ёнбён. Отмечается, что это было бы выгодно для всех сторон, а риск невелик, учитывая, что доходность Кэсонского индустриального комплекса составляла лишь 1% южнокорейского ВВП. При этом данный объект будет носить характер уступки Юга Северу. Предполагается, что такой гибкий подход может обеспечить значительный прогресс в развитии отношений РК, КНДР и США, а также в процессе денуклеаризации.