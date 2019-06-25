Главным вопросом саммита РК-США является денуклеаризация КНДР

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Главным вопросом предстоящего саммита РК и США является проблема денуклеаризации КНДР. Об этом 24 июня заявила глава отдела госдепартамента, занимающегося вопросами политики в КНДР и РК, Джой Ямамото, выступая на южнокорейско-американском стратегическом форуме, организованном Центром стратегических и международных исследований. По её словам, вопрос переговоров по денуклеаризации с КНДР является самой важной задачей, стоящей перед РК и США. Она также отметила необходимость укрепления союза двух стран в разных сферах и по разным направлениям. Джой Ямамото заявила, что детали поездки Дональда Трампа в РК пока не утверждены, но они будут касаться экономического сотрудничества и союзных отношений. Коснувшись вопроса о распределении расходов на содержание американских войск, Ямамото заявила, что в настоящий момент администрация США пересматривает политику распределения расходов во всём мире, в том числе и в РК. Таким образом, США могут повысить долю РК в покрытии соответствующих расходов.