Расследование дела о гибели судна Hableany потребует времени

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Расследование дела о гибели прогулочного судна Hableany, которое затонуло 29 мая после столкновения с теплоходом Viking Sigyn, займёт много времени. Об этом заявил глава полицейского управления Будапешта Тердик Томаш на встрече с послом РК в Венгрии Чхве Гю Сиком. По его словам, эксперты ведут следствие, требующее тщательного и профессионального подхода. Поэтому на получение результатов может уйти несколько месяцев. Чхве Гю Сик призвал местную полицию провести максимально быстрое и подробное расследование. Между тем, опознание тела, обнаруженного 22 июня в реке Дунай, проходит также не быстро. Проводится анализ ДНК. В полиции сообщили, что эксперты РК и Венгрии ведут поиски пропавших без вести на отрезке в 215 км от места трагедии при помощи сонаров, дронов и других средств.