Главы минобороны РК и США провели телефонный разговор

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25 июня министр обороны РК Чон Гён Ду и новый и.о. главы Пентагона Марк Эспер провели телефонный разговор, обсудив вопросы сотрудничества и решения проблемы денуклеаризации КНДР политическим путём. Глава южнокорейского оборонного ведомства выразил надежду на то, что Марк Эспер, обладающий высоким пониманием оборонной политики, внесёт вклад в развитие альянса двух стран. Марк Эспер, в свою очередь, заявил, что РК является для США самым близким союзником, поэтому он сразу после вступления в должность и.о. главы Пентагона в первую очередь связался по телефону с Чон Гён Ду. В министерстве обороны РК сообщили, что стороны обсудили вопросы сотрудничества, а также решили поддерживать тесный контакт по актуальным вопросам.