Дональд Трамп: Третий северокорейско-американский саммит «рано или поздно» состоится

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Третий северокорейско-американский саммит «рано или поздно» состоится. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая во вторник на вопросы журналистов в Белом доме. Он отметил, что «очень хорошо ладит» с северокорейским лидером Ким Чон Ыном, а КНДР не проводит ядерные испытания. Глава Белого дома вновь напомнил, что Ким Чон Ын направил ему «красивое письмо», в котором поздравил с Днём рождения. На вопрос о том, было ли в письме упоминание о возможном проведении саммита, Трамп ответил, что «может быть и было». Президент США посетит Сеул 29-30 июня после саммита «Большой двадцатки» в Японии. Ранее высказывались предположения, что в рамках визита он может встретиться с Ким Чон Ыном на межкорейской границе. Тем более, что южнокорейские СМИ сообщили о возможной поездке Дональда Трампа в демилитаризованную зону. Между тем, представитель американской администрации сообщил в понедельник журналистам, что никаких других встреч, кроме встречи с президентом РК Мун Чжэ Ином, глава Белого дома не планирует.