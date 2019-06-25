Госдеп США: Корейская война не должна быть забыта

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Годовщина Корейской войны – это напоминание о самоотверженности союзных войск, а также решимости США и РК защищать свободу. Об этом написала в своём Twitter 25 июня, когда отмечалась 69-я годовщина начала Корейской войны, представитель госдепартамента США Морган Ортэгус. Она отметила, что историю этой войны следует преподавать, а не забывать или искажать. Посольство РК в США провело памятную церемонию в Мемориале ветеранов Корейской войны в Вашингтоне, где присутствовали участники войны, их потомки, а также американские официальные лица, в том числе, заместитель помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Госдепартамента США Марк Наппер. Посол РК в США Чо Юн Чжэ выразил благодарность 22-м государствам, чьи солдаты участвовали в Корейской войне под флагом ООН. Они позволили РК добиться беспрецедентного экономического роста и построить демократическое государство, - сказал Чо Юн Чжэ.