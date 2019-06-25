Правительство РК способствует развитию сферы услуг

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В ближайшие 5 лет правительство РК обеспечит целевое финансирование перспективных направлений сферы услуг на сумму 70 трлн вон или 60 млрд долларов. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая на правительственном совещании по вопросам оживления экономики. Он отметил острую необходимость развития сферы услуг для подъёма национальной экономики. Хон Нам Ги отметил также, что поддержку получат такие отрасли как туризм, логистика, здравоохранения и индустрия контентов. Планируется, в частности, вдвое повысить предельную сумму, с которой иностранные туристы могут получить возврат налогов в беспошлинных магазинах. Она составит 2 млн вон или 1728 долларов. Кроме того, правительство окажет поддержку строительству комплексного тематического парка в городе Хвасоне провинции Кёнгидо.