Июльский индекс ожидаемой деловой активности немного повысился

Индекс ожидаемой деловой активности в РК на июль составил 92,3, пункта, что на 2,8 пункта выше по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют результаты опроса 600 отечественных компаний, проведённого Корейским институтом экономических исследований. Отметка выше ста пунктов означает, что большинство производителей с оптимизмом смотрят в ближайшее будущее, а ниже ста пунктов означает обратное. Индекс ожидаемой деловой активности не превышает сто пунктов в течение 50 месяцев подряд, с апреля 2015 года.