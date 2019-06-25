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Экономика

Июльский индекс ожидаемой деловой активности немного повысился

Write: 2019-06-26 11:17:17Update: 2019-06-26 11:53:29

Июльский индекс ожидаемой деловой активности немного повысился

Индекс ожидаемой деловой активности в РК на июль составил 92,3, пункта, что на 2,8 пункта выше по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют результаты опроса 600 отечественных компаний, проведённого Корейским институтом экономических исследований. Отметка выше ста пунктов означает, что большинство производителей с оптимизмом смотрят в ближайшее будущее, а ниже ста пунктов означает обратное.  Индекс ожидаемой деловой активности не превышает сто пунктов  в течение 50 месяцев подряд, с апреля 2015 года. 
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