«Нодон синмун»: Пользователи отечественных товаров - патриоты КНДР

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Северокорейская газета «Нодон синмун» призвала своих граждан пользоваться товарами отечественного производства ради создания «самостоятельной экономики» на фоне жёстких международных санкций. «Чтобы разобраться в проблемах, возникающих в процессе построения экономики, и сделать так, чтобы схема санкций наших врагов не принесла плодов, крайне важно стимулировать самостоятельную экономику», - говорится в статье. «Одним из важных методов укрепления самостоятельной экономики является увеличение числа людей, активно использующих отечественные продукты. Когда всё население использует отечественные товары, это поможет развитию национальной экономики»,- пишет также «Нодон Синмун». В статье поджчёркивается, что зависимость от импорта сделает страну зависимой от зарубежных стран, а настоящий патриотизм заключается в неустанных усилиях по преодолению любых проблем.