В РК продолжается снижение рождаемости

Photo : YONHAP News

В апреле этого года в РК родились 26.100 детей, что на 6,1% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Это самый низкий апрельский показатель с начала сбора соответствующей статистики в 1981 году. Как сообщили в среду в Национальном статистическом управлении, такая ситуация связана с изменениями в структуре населения и отказом молодых корейцев от вступления в брак из-за неблагоприятной экономической ситуации. В апреле зарегистрировано 20 тыс. браков, что на 2,9% меньше, чем за тот же период прошлого года. Несмотря на сокращение рождаемости, естественного сокращения населения не происходит ввиду сокращения смертности, составившей в апреле 23.900 человек. Это на 0,4% меньше, чем год назад.