КНДР: Американские чиновники препятствуют денуклеаризации

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Несмотря на то, что верховные лидеры двух стран стремятся к установлению новых отношений между КНДР и США, на улучшение двусторонних отношений и денуклеаризацию Корейского полуострова трудно рассчитывать, пока в США доминируют политики, которые проявляют «закоренелый антагонизм» по отношению к КНДР. Дополнительные санкции в отношении КНДР станут «прямым вызовом» совместному заявлению, подписанному лидерами двух стран в прошлом году в Сингапуре. Об этом сообщает в среду агентство ЦТАК со ссылкой на неназванного представителя МИД КНДР, который отметил также, что США проявляют «всё больше враждебности» по отношению к КНДР. Он процитировал госсекретаря США Майкла Помпео, который заявил на недавней пресс-конференции, что «около 80% северокорейской экономики санкционировано». КНДР не является страной, которая уступит санкциям США,- подчеркнул представитель северокорейского МИД.