Правительство РК улучшает условия работы курьеров

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Правительство РК решило улучшить условия работы курьеров, приняв закон об услугах в области сбытовой логистики. Об этом сообщили в среду в министерстве сухопутных территорий и транспорта РК. Курьерам будет обеспечено право выдвигать требования к работодателям о продлении контракта как минимум на три года после его заключения. Кроме того, закон ужесточает обязательство логистических компаний и их филиалов по обеспечению безопасности курьеров и предусматривает применение стандартного контракта, который заключают курьер и работодатель для предотвращения несправедливых для рабочих трудовых отношений. Кроме того, правительственный план предусматривает смягчение ограничений на ведение бизнеса в области логистики и активизацию привлечения инвестиций в разработку новых профильных технологий.