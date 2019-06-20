Мун Чжэ Ин: КНДР и США ведут переговоры о третьем саммиту

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КНДР и США ведут закрытые переговоры о третьем по счёту саммите. Об этом президент РК Мун Чжэ Ин заявил в письменном интервью агентствам Ёнхап, AFP, AP, Reuters, Киодо цусин, ТАСС и Синьхуа. Примечательно, что переговорам предшествовало достижение понимания позиций друг друга. Что касается межкорейского диалога, то он ведётся по разным каналам, отметил Мун Чжэ Ин. В мирном процессе на Корейском полуострове уже достигнут значительный прогресс, а возобновление переговоров между КНДР и США выведет его на новый уровень, добавил южнокорейский лидер. Он отметил, что саммит в Ханое вовсе не был безрезультатным, хотя никаких договорённостей достигнуто не было. В любом случае стороны заложили основу для будущих переговоров. Что касается конкретных шагов по денуклеаризации, которые Пхеньян должен предпринять, чтобы ослабить санкции США, то это должен быть полный демонтаж ядерного комплекса в Ёнбене. Если непосредственно реактор, а также установки по переработке плутония и обогащению урана будут полностью разрушены, можно будет говорить о том, что денуклеаризация КНДР вступила в необратимую стадию. В случае достижения столь существенного прогресса ожидается активизация межкорейского экономического сотрудничества, включая шаги по возобновлению работы Кэсонского комплекса, добавил Мун Чжэ Ин. Он ещё раз подтвердил готовность встретиться с лидером КНДР в любом месте и в любое время. .