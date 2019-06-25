РК и Саудовская Аравия договорились расширить сотрудничество

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Президент РК Мун Чжэ Ин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в ходе состоявшегося в среду в Сеуле саммита договорились расширить сотрудничество двух стран, распространив его на ряд новых сфер, выведя его на новый уровень. Мун Чжэ Ин отметил, что РК является стратегическим партнёром провозглашённой Саудовской Аравией программы «Видение-2030», и обе страны расширяют горизонты сотрудничества со сфер строительства и энергетики до информационных и коммуникационных технологий, обороны, оборонной промышленности, здравоохранения и образования. После встречи в двустороннем формате к переговорам присоединились лидеры деловых кругов двух стран. Сеул и Эр-Рияд установили дипломатические отношения в 1962 году. В настоящее время Саудовская Аравия является крупнейшим торговым партнёром РК на Ближнем Востоке и ведущим поставщиком нефти.