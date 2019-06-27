Дональд Трамп: Диалог с КНДР может проходить разными способами

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В ходе визита в РК президент США Дональд Трамп не будет встречаться с председателем госсовета КНДР Ким Чон Ыном. «Я буду встречаться со многими другими людьми, не с Ким Чон Ыном, но, возможно, я поговорю с ним в другой форме», - заявил журналистам глава Белого дома перед вылетом в Японию на саммит «Большой двадцатки». Хотя в расписании визита Дональда Трампа нет пункта о посещении демилитаризованной зоны, вероятность такого посещения весьма велика. Вполне возможно, что там он озвучит важное послание для Севера. Ранее американский президент говорил, что третий северокорейско-американский саммит «рано или поздно» состоится.