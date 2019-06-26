Президент РК Мун Чжэ Ин отправляется в Японию для участия в саммите «Большой двадцатки»

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27 июня президент РК Мун Чжэ Ин вылетает в японский город Осака для участия в саммите «Большой двадцатки». Вечером того же дня он проведёт двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. На 28 июня запланированы встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Индонезии Джоко Видодо и президентом России Владимиром Путиным. Предполагается, что главы РК и Китая обсудят вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и установления прочного мира в регионе. На встрече с Владимиром Путиным, как ожидается, будет затронута тема сотрудничества РК и России в обеспечении прогресса на переговорах по денуклеаризации. Кроме того, южнокорейский лидер встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Аргентины Маурисио Макри и премьер-министром Нидерландов Марком Рутте.